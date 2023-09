Inter encaminha contratação de lateral que atuou pela Inter de Milão

O Inter encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Dalbert, que estava disponível no mercado desde o encerramento do vínculo com a Inter de Milão, em julho. O jogador de 29 anos retornou logo em seguida ao Brasil e busca manter a forma física em treinamentos por conta própria no Rio de Janeiro.

Em razão de uma grave lesão no joelho, quando defendia o Cagliari, por empréstimo, Dalbert não atua há mais de um ano. Após a recuperação que durou aproximadamente seis meses, ele seguiu os trabalhos no time B da Inter.

Sem contrato vigente com nenhum clube, o jogador pode ser inscrito mesmo com a janela de transferência já fechada. Assim, poderia disputar a semifinal da Libertadores caso acerte com o Colorado. Os gaúchos, por sua vez, conversam com o lateral desde o começo do ano. São Paulo e Santos também queriam o atleta nos primeiros meses de 2023.

A possível chegada de Dalbert serviria para acirrar a briga por posição, que tem Renê como titutar. Carlos de Pena, meio-campista de origem, joga improvisado quando Renê não tem condições. Thauan Lara, jovem formado no clube, é a terceira opção para o setor.

Dalbert construiu sua carreira na Europa, acumulando experiências no futebol francês, português e italiano. Além da Inter, o lateral se destacou por Fiorentina e Cagliari, da Itália, e Nice e Rennes, da França.