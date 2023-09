São Paulo trabalha para ter Galoppo ainda em 2023

O São Paulo espera que o meia-atacante Galoppo retorne aos gramados ainda nesta temporada. O argentino sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo em março e precisou passar por cirurgia. Desde então, o jogador vem trabalhando para retornar ainda em 2023 e defender o Tricolor no final do ano.

Galoppo está em processo adiantado de condicionamento físico, mas ainda em protocolo de lesão. São oito meses para cicatrização, o que deve liberá-lo para atuar pelo clube em novembro, antes do fim do Campeonato Brasileiro. A situação é parecida com a do zagueiro Ferraresi, que está mais avançado na recuperação, já que sua cirurgia no joelho aconteceu dois meses antes.

“Ele ainda tem uma volta complicada, ainda demanda tempo porque tem que respeitar o período que tem que cumprir em razão o que aconteceu com ele. Assim que cumprir esse período, vai estar à disposição, próximo do fim de ano”, disse Dorival Júnior, após o jogo contra a LDU.

O meia argentino era o grande destaque do São Paulo no começo da temporada. Galoppo marcou oito gols no Campeonato Paulista e foi o artilheiro da equipe na competição. Ele se machucou nas quartas de final da competição, no duelo contra o Água Santa, quando o Tricolor também acabou eliminado.

Pelo problema grave, Galoppo ainda não atuou sob o comando de Dorival Júnior, que recebeu reforços como Lucas e James Rodríguez para o setor. O primeiro tornou-se protagonista do time, enquanto o segundo busca a melhor forma física.

