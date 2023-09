Ferroviária x Athletic: Onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária-SP e Athletic-MG iniciam na noite desta quarta-feira (6/9) a fase semifinal da Série D do Brasileiro. O jogo começa às 20h (de Brasília) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os times já garantiram a Série C em 2024, mas agora focam na conquista do título para fecharem a temporada com chave de ouro. A volta será no domingo (10) no Independência.

Além de Ferroviária e Athletic, time mineiro de São João del Rei, a semifinal conta também, com Caxias-RS e Ferroviário-CE, que se enfrentam nesta quinta-feira. O jogo de ida será em Caxias do Sul.

Onde assistir

A TV Brasil (aberta) e FSportsTV (streaming) transmitem a partida entre Ferroviária e Athletic na partir das 20h (de Brasília).

Como está a Ferroviária

Nas oitavas, a Ferroviária superou o Sousa-PB (1×0 e 0x0). A motivação por mais um bom resultado em casa é grande, mas o técnico Alexandre Lopes não terá o atacante Vitor Barreto, que cumpre suspensão, e o zagueiro Mailson, machucado. Mas Pilar, artilheiro da Série D (seis gols) está confirmado. Mas o o atacante Marcos Nunes, que é um pé de coelho na Série D, pois subiu com o Campinense em 2021 e com o Pouso Alegre em 2022, deve seguir no banco.

Como está o Athletic

O Athletic garantiu sua vaga passando pelo Bahia de Feira na oitavas (2×0 e 0x1). Dono de campanha muito consistente, o time tem como principal desfalque para a partida o treinador Cícero Junior. Afinal, foi expulso na derrota para os baianos na volta das oitavas (o time perdeu em casa). Assim, terá de cumprir suspensão. Porém, em compensação, dois jogadores que poderiam desfalcar o time, o defensor Vinícius e o atacante Brandão, se recuperaram e vão para jogo.

FERROVIÁRIA X ATHLETIC

Série D do Brasileiro – Semifinal – Jogo de ida

Data e horário: 6/9/2023

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo e Vitor Ricardo; Pablo Gabriel, Xavier, Paulinho Santos e Thomaz; Alysson e Pilar.

ATHLETIC: Glauco; Ynaiã, Jemmes, Edson e Vinicius; Rafinha, Gui Mendes e Patrick Santos; Falcão, Douglas Pelé e Brandão.

Árbitro: Renan Novaes Insabralde

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz e Marcos dos Santos Brito

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

