Fagner avança em recuperação e pode voltar a ser opção no Corinthians

O Corinthians vem aproveitando essa parada na Data-Fifa não só para corrigir erros táticos, mas recuperar jogadores no departamento médico. Assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo está muito próximo de ter o retorno do lateral-direito Fagner nos treinamentos e nos próximos jogos.

O lateral vem evoluindo na recuperação de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O camisa 23 se machucou após o clássico contra o São Paulo, no dia 16 de agosto, pela semifinal da Copa do Brasil. Desde então, o jogador convive no departamento médico, e Bruno Mendéz vem atuando no setor.

Fagner perdeu os últimos jogos do Timão (Cruzeiro, Estudiantes – duas vezes, Goiás e Palmeiras). Neste período, o Corinthians empatou quatro compromissos e venceu uma única peleja. Por conta da Data-Fifa, os atletas do Alvinegro receberam dois dias de folga e voltam a treinar nesta quarta-feira (6). A expectativa é que o jogador participe já das atividades com o grupo.

Maior garçom do ano, Fagner tem mais oito dias para estar novamente 100%. Afinal, ele é o líder na temporada com oito assistências. O Corinthians volta a campo no dia 14, uma quinta-feira, quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Corinthians ganha Fagner, mas pode ter três desfalques contra o Fortaleza

Em contrapartida, Vanderlei Luxemburgo pode ter três desfalques no próximo compromisso do Timão. O uruguaio Bruno Méndez e o paraguaio Matías Rojas foram chamados para as suas respectivas seleções, enquanto Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica para os amistosos em Marrocos. O trio é dúvida para o duelo contra o Fortaleza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.