Artista faz o Pix, e festa da torcida do Fla está confirmada na Copa do Brasil

A torcida do Flamengo fará uma grande festa no Maracanã no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no próximo dia 17. Assim, nesta quarta-feira (6), a Nação completou a meta de uma vaquinha lançada pela internet. E com a ajuda de um rubro-negro muito ilustre.

Flameguista fanático, o famosíssimo Mc Maneirinho contribuiu com os R$ 7 mil que faltavam para a festa ficar completa nas tribunas do Mário Filho. Aliás, detalhe importante: este valor era o preço inicial da vaquinha.

O artista, então, fez questão de celebrar a meta batida em suas redes sociais. A campanha virtual, portanto, chega ao fim com final feliz.

“Estamos juntos, Nação. Estpou muito feliz em colaborar com vocês. Papo reto”, salientou o mestre de cerimônias do Mais Querido, relíquia das arquibancadas.





Depois do embate no Maracanã, Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar no dia 24, no Morumbi. O time carioca busca o seu primeiro título em 2023.

O Rubro-Negro vai atrás, também, de sua quinta Copa do Brasil. O time levou a taça em 1990, 2006, 2013 e 2023).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.