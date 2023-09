Santos trabalha para ter Felipe Jonathan ainda neste ano

O lateral-esquerdo Felipe Jonathan corre para reforçar o Santos ainda em 2023. O jogador se lesionou no dia 20 de abril, durante o empate em 0 a 0 com o Audax Italiano (CHI), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. O camisa 3 sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e desde então passa por um processo de recuperação.

O objetivo do Santos é contar com o jogador na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Peixe sofre com a carência de um lateral-esquerdo, já que é Dodô é o único para o setor e o jogador não vem mostrando um bom desempenho nos últimos jogos.

O prazo para recuperação de uma lesão de ligamento cruzado anterior varia de seis a oito meses. Felipe Jonatan já está há mais de quatro meses fora dos gramados. A expectativa é que o lateral consiga retornar no mês de novembro, para ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento.

No final de agosto, Felipe Jonatan informou em suas redes sociais que já está em readaptação no campo, após realizar a cirurgia. Além disso, o lateral também realiza várias sessões de fisioterapia diárias.

O Peixe atualmente é o 17° colocado do Campeonato Brasileiro e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe de Odair Hellmann está a apenas um ponto do Bahia, primeiro time fora da zona de descenso. O próximo compromisso acontece no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, contra o Cruzeiro.

