Venda de nova terceira camisa do Flamengo começa nesta quarta

A nova terceira camisa do Flamengo, produzida pela Adidas, chegará às lojas oficiais do clube nesta quarta-feira (6). O novo uniforme, chamado de ‘Manto 3’, entretanto, já teve imagens divulgadas e até aparece no catálogo da loja oficial do clube na Internet. A peça custará R$ 349 para adultos e R$ 299 para crianças.

Recém divulgada, a terceira camisa do Flamengo será predominantemente preta. A maior novidade fica por conta da saída do ‘CRF’, as iniciais do clube, para a entrada do escudo de remo rubro-negro, do lado esquerdo do peito. Ele, assim como as listras da Adidas, dispostas ao longo das mangas, será holográfico. O número, nas costas da camisa, será na cor vermelha.

Ainda não existe previsão para a estreia da nova camisa em um jogo do Flamengo, mas a procura por ela deverá ser grande já a partir do primeiro dia de vendas. O clube aproveita a comoção pela final da Copa do Brasil, que começa no próximo dia 17, para lançar a camisa oficialmente.

