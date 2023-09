França x Irlanda: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. França e Irlanda se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 15h45, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada do Grupo B da competição. Os franceses são a principal força da chave e estão com 100% de aproveitamento. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Como chega a França?

Líder isolada do Grupo B, a França está com a classificação encaminhada para a próxima fase. Os franceses estão com 12 pontos somados nas quatro primeiras rodadas e abriram uma vantagem de seis pontos para a vice-líder Grécia. No entanto, o time comandado pelo técnico Deschamps tem uma partida a mais que seus adversários e a diferença pode cair para três pontos.

A França manteve a base da equipe vice-campeã da Copa do Mundo no Qatar e aposta suas fichas na qualidade do capitão Mbappé. Dessa maneira, Kolo Muani e Dembelé, recentes contratações do PSG, formam o trio de ataca com o camisa 10. Ao mesmo tempo, Deschamps terá o desfalque de Konaté na zaga e os meias Tchouameni e Camavinga, jovens do Real Madrid, devem ganhar oportunidade no meio de campo.

Como chega a Irlanda?

A Irlanda, por sua vez, aparece na terceira posição com três pontos em três jogos e vem de uma vitória sobre a lanterna Gibraltar na última rodada. Dessa maneira, os irlandeses vão tentar tirar pontos do grande favorito da chave para brigar pela classificação.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Stephen Kenny utilize uma formação com três zagueiros. Ao mesmo tempo, a Irlanda terá os desfalques do lateral-direito Doherty e do atacante Ferguson.

Por fim, a Holanda aparece em seguida, na quarta posição, com três pontos. Mas, a Laranja Mecânica disputou apenas duas partidas neste Grupo B e nesta quinta-feira recebe a Grécia em confronto direto pela classificação. Além disso, a seleção de Gibraltar é a lanterna da chave tendo perdido os quatro jogos que disputou.

França x Irlanda

5ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Data e horário: quinta-feira, 07/09/2023

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot e Camavinga; Coman, Griezmann e Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Irlanda: Bazunu; O’Shea, Egan e Collins; Ebosele, Molumby, Cullen, Browne e Manning; Ogbene e Idah. Técnico: Stephen Kenny.

Árbitro: Urs Schnyder (SUI)

Onde assistir: ESPN, Star+ e Uefa.TV

