A pedido de Ramón Díaz, Vasco busca campo sintético para se adaptar

Após a confirmação do clássico contra o Fluminense para o Estádio Nilton Santos, o Vasco deve treinar ao menos dois dias em um gramado sintético para se adaptar às condições que vai encontrar. Esse foi um pedido, aliás, do próprio técnico Ramón Díaz.

A tendência é que a diretoria cruz-maltina tente um acordo com o Botafogo, dono do estádio, para liberar o campo anexo, que também tem este tipo de piso, ou mesmo o principal. Afinal, o Vasco vai pagar o aluguel para o uso do Nilton e ainda cederá parte dos lucros com bares e estacionamento. A julgar pelas últimas negociações, o valor deve ser superior a R$ 150 mil.

Fora isso, o departamento de futebol vem procurando opções no Rio de Janeiro que tenham qualidade e características semelhantes às do Niltão. Nesta quinta, após o folgão, o elenco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa. O duelo com o Flu é só no dia 16, sábado.

PEDIDOS DO TÉCNICO DO VASCO

Ao chegar, a comissão técnica argentina do Vasco solicitou imediatamente que um dos treinos passasse para a parte da noite, em São Januário. O objetivo, por sinal, era se reacostumar com as condições do ambiente da partida seguinte, diante do Athletico.