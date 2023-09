Endrick cresce de produção e pode herdar vaga de Dudu

A lesão de Dudu segue sendo uma dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira. Afinal, desde que o jogador se machucou, o Alviverde sequer balançou a rede nas duas partidas que disputou. O treinador já tentou duas formações diferentes, mas não conseguiu achar o substituto ideal para o camisa 7. Contudo, a solução pode vir de quem foi titular no início do ano: Endrick.

Contra o Deportivo Pereira, da Colômbia, Abel Ferreira optou por uma escalação com três zagueiros. Já no clássico contra o Corinthians, o treinador voltou à formação original e optou por Mayke improvisado como ponta pela direita. Contudo, nestas duas partidas, o garoto Endrick entrou nos minutos finais das partidas e agradou a comissão técnica e o torcedor.

No duelo pela Libertadores, o camisa 9 jogou apenas 28 minutos, sem os acréscimos, conseguiu boas arrancadas e causou a expulsão do zagueiro Quintero. Contra o Corinthians, Endrick teve só quatro minutos, mais os acréscimos, e foi muito bem. Ele iniciou a jogada do melhor lance do Palmeiras na partida, que culminou numa grande chance perdida por Breno Lopes. Além disso, conseguiu cavar a expulsão do volante Maycon.

Torcedores do Palmeiras pedem Endrick no time titular

Por conta de sua explosão e velocidade, muitos torcedores acreditam que Endrick merece ter mais oportunidades e que ele é a melhor opção no elenco para substituir Dudu. Neste formato, o jogador pode atuar como centroavante, fazendo Rony cair mais pelas beiradas.

Endrick tem que ser TITULAR ABSOLUTO nesse time do Palmeiras pic.twitter.com/BcNMYU04qW — Central da SEP | Fan Account (@CentralDaSEP) September 3, 2023

Se o Endrick não for titular contra o Goiás, pode ter certeza que é má vontade com o moleque. Jogando muito e com o Endrick conseguiríamos colocar o Artur na direita onde rende. SEM MAIS. pic.twitter.com/xJ1yTdslFo — Palestra News (@Palestra_News_) September 3, 2023

O técnico Abel Ferreira ainda não indicou se Endrick terá novamente uma chance no time titular. O Verdão deve usar essa Data-Fifa para preparar o time para o restante da temporada, mas, principalmente, para achar o substituto de Dudu. E a grande joia do clube quer, sim, ser uma opção viável.

