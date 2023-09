Jenni Hermoso formaliza denúncia contra Rubiales

Mais um capítulo do caso Rubiales. De acordo com informações da rádio espanhola ‘Cadena Ser’ nesta quarta-feira (6), a jogadora Jenni Hermoso, campeã Mundial com a Espanha, tomou a decisão de denunciar formalmente o presidente da Federação Espanhola de Futebol por um beijo forçado contra a atleta.

Segundo a imprensa espanhola, Jenni Hermoso foi até a sede da Procuradoria-Geral da República para formalizar o processo. Além disso, o Ministério Público da Espanha vai apresentar uma queixa de imediato contra Rubiales, uma vez que o dirigente já havia recebido muitas reclamações contra a sua pessoa após o beijo forçado na jogadora.

Algumas dessas queixas alegaram que Luis Rubiales cometeu um ato de agressão sexual, o que levou o Ministério Público a pedir a Jenni Hermoso que apresentasse a denúncia dentro de 15 dias.

Ao mesmo tempo, a Ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, também se manifestou publicamente em apoio a Jenni Hermoso.

“Jenni Hermoso, você não está sozinha. Milhões de pessoas estão ao seu lado”, ressaltou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.