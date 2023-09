Aguirre completa um mês no Santos, ainda atrás de uma solução

O técnico Diego Aguirre completa, nesta quarta-feira (6), um mês no comando do Santos. O treinador foi anunciado como novo comandante do Peixe no dia 6 de agosto para solucionar os problemas do clube e tirar a equipe da zona de rebaixamento. Contudo, 30 dias depois, o uruguaio ainda tem dores de cabeça para resolver.

Afinal, durante este período, foram quatro partidas, com três derrotas e uma vitória, além de nove gols sofridos e dois marcados. A estreia foi uma dolorida derrota de 4 a 0 para o Fortaleza, fora de casa. No segundo jogo, Aguirre contou com o apoio da torcida para vencer o Grêmio por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Contudo, as últimas duas partidas ligaram o sinal de alerta. Duas derrotas por 2 a 0 em Belo Horizonte, para Atlético-MG e América-MG. O desempenho do Santos nos embates preocupou o treinador.

Além disso, Aguirre ainda não conseguiu repetir uma escalação no Peixe. Em todos os compromissos ele realizou, pelo menos, uma mudança em relação ao embate anterior.

Por fim, o grande problema do Santos nesta temporada vem sendo a defesa. Afinal, a retaguarda do time é a segunda pior da competição, atrás apenas do América-MG. Só nos últimos dez jogos, são 23 gols sofridos.

Agora, Aguirre terá um período sem jogos para conseguir arrumar sua equipe. O Santos só volta a campo no dia 14 de setembro, quando encara o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 17° colocado, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.