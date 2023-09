Marcos Paulo pode ficar no São Paulo em 2024. Entenda!

O São Paulo vai conversar com o Atlético de Madrid nos próximos dias para falar sobre o futuro do atacante Marcos Paulo. O jogador está emprestado ao Tricolor Paulista até o final desta temporada. Contudo, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ficar fora por no mínimo seis meses.

Assim, o São Paulo gostaria de estender o período de empréstimo com o objetivo de definir o local e onde será feito a recuperação do atleta. Com isso, o Tricolor também quer aumentar a estadia do jogador no clube para que ele se recupere totalmente e volte a ganhar ritmo de jogo ainda no Morumbi.

Marcos Paulo estava fora dos planos do São Paulo para a temporada e dificilmente continuaria no clube para 2024. Entretanto, a lesão pode resultar na ampliação automática do contrato. Além disso, há uma regulamentação na Fifa que atletas emprestados devem permanecer no clube durante todo o processo de reabilitação. Marcos Paulo só deixaria o Tricolor caso o Atlético de Madrid pedisse que o jogador fizesse a cirurgia e a recuperação na Espanha.

Para o atacante ficar no Morumbi, o Tricolor teria que desembolsar R$ 16,1 milhões para ter o jogador em definitivo. Este foi o preço estipulado no acordo entre as equipes. Contudo, o São Paulo dificilmente desembolsaria tal quantia por um jogador que não conseguiu vingar em nove meses no clube.

Passagem de Marcos Paulo no São Paulo

O atacante não conseguiu se acertar com nenhum treinador que passou no São Paulo. Durante a era Rogério Ceni, o jogador viveu um momento turbulento e foi o centro de um episódio que começou a minar a permanência do treinador no Tricolor. Marcos Paulo virou alvo de polêmicas, após publicar uma mensagem nas redes sociais ironizando o ex-goleiro.

Com a chegada de Dorival Júnior, Marcos Paulo entendia que podia renascer dentro do Tricolor. Com o novo treinador, ele teve um início promissor, sendo utilizado como titular e marcando gols importantes. Entretanto, o atacante voltou a perder espaço nos últimos meses e fez atuações abaixo do esperado quando teve a chance. Sua última partida aconteceu no dia 17 de maio, contra o Sport, pela Copa do Brasil.

