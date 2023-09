Guardiola aparece como favorito para assumir seleção europeia

A permanência do técnico Gareth Southgate na seleção da Inglaterra após a Eurocopa 2024 está cada vez mais improvável. Dessa maneira, de acordo com informações da imprensa britânica divulgadas nesta quarta-feira (6), Pep Guardiola é o favorito da Federação Inglesa para assumir o cargo no time principal.

Guardiola tem contrato com o City até 2025 e aparece como principal treinador do futebol inglês nos últimos anos. O espanhol teve uma temporada histórica em 2022/23 e conquistou a tríplice coroa inédita na história do clube, com os títulos da Premier League, Champions e Copa da Inglaterra.

Além disso, o jornal ‘Daily Mail’ adiantou que em 2022 a federação inglesa tratava a permanência de Southgate como certa, independente do resultado na Copa. Assim, o treinador manifestou seu interesse em permanecer até a próxima grande competição internacional, como o caso da Eurocopa 2024.

No entanto, antes mesmo do início da Copa do Mundo no Qatar, o diretor técnico da Federação Inglesa de Futebol, John McDermott, realizou reuniões com colegas para discutir possíveis substitutos, caso Gareth Southgate decidisse renunciar após o torneio. Durante essas conversas, surgiram os nomes de Eddie Howe e Graham Potter, dois britânicos, como opções para uma mudança a longo prazo. Mas, recentemente, Pep Guardiola apareceu como forte candidato para suceder Gareth Southgate no futuro pelo seu grande trabalho no comando do Manchester City.

