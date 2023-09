Apresentado, Zé Ricardo revela primeira missão no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou, na manhã desta quarta-feira (6), o novo técnico: Zé Ricardo. O vínculo do treinador com a Raposa é até dezembro de 2024. Em suas primeiras palavras, o novo comandante revelou qual sua primeira missão com a camisa do clube celeste.

Inicialmente, o treinador disse que chega para recuperar a confiança do elenco celeste, sobretudo, considerando os atletas de ataque.

“Assim como na vida, a gente precisa ter confiança para executar. primeiro momento é tentar entender os motivos. Isso a gente está fazendo. Os dados que o Cruzeiro propõe indicam que a gente cria bastante, a dificuldade maior não é criar, mas finalizar. Finalização talvez seja um pouquinho mais de confiança, tranquilidade, porque o momento nos empurra para uma certa intranquilidade. É isso que a gente precisa restabelecer num primeiro momento: trabalhar a confiança deles”, afirmou.

O Cruzeiro, aliás, tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 20 gols marcados. O time azul supera apenas Internacional, com 17, e Vasco, que marcou 16 gols. Além disso, o time celeste já tem oito partidas sem vitórias.

“Muitas vezes uma defesa forte também vence partidas e campeonatos. Mas logicamente que a gente quer recuperar essa força ofensiva do Cruzeiro. Temos certeza, pelos atletas que temos na posição, temos totais condições de fazer isso”, disse.

Zé Ricardo, aliás, garantiu durante a coletiva que terá cobrança interna e não terá “zona de conforto”. Ele também elogiou o elenco da Raposa.

