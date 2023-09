Vasco tem reunião decisiva com Procurador-Geral para liberar São Januário

O Vasco apresentou um pedido de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ao Procurador de Justiça do Rio, Dr. Luciano Mattos, para tentar liberar São Januário. O estádio ainda segue com interdição em vigor e, portanto, não pode receber a presença de público em jogos. Aliás, a diretoria da SAF marcou uma reunião entre o chefe do Ministério Público e representantes do clube, nesta quarta-feira (6), para acelerar a volta da torcida.

O Cruz-Maltino, por sinal, vem mantendo contato frequente com o Procuradoria-Geral e mantém otimismo em relação a um desfecho positivo. A expectativa, internamente, é de que o time possa mandar o duelo contra o Coritiba, no dia 19 de setembro, na Colina Histórica, tendo o apoio dos fãs. Até porque a partida é um confronto direto na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Vasco não está sozinho na briga para liberar São Januário. Afinal, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, fez questão de se pronunciar e endossar a causa pelo retorno da torcida às arquibancadas do estádio. Além disso, também declarou que vai enviar ofício à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, destacando a preocupação com a decisão da Justiça de manter a interdição.

VASCO X FLUMINENSE NO NILTON SANTOS

Em meio à indefinição, o Cruz-Maltino solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local do clássico diante do Fluminense. A bola vai rolar no dia 16, às 16h, no Nilton Santos, com aval do Botafogo. Por conta do regulamento e prazo estipulado pela entidade, o clube informou que não havia possibilidade de transferir a partida para fora do Rio. O Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, surgia como alternativa.

