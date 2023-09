Internacional anuncia contratação de Dalbert, ex-Inter de Milão

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do brasileiro Dalbert. O lateral-esquerdo de 29 anos estava sem clube desde que encerrou contrato com a Inter de Milão e assinou com o Colorado até o fim de 2023. O jogador retorna ao futebol brasileiro após uma década na Europa e sua apresentação oficial está marcada para a tarde desta quinta-feira (7).

Mesmo com a janela de transferências fechada desde o dia 2 de agosto, o Internacional conseguiu acertar com o reforço, pois jogadores sem contrato podem assinar normalmente com novas equipes.

Dessa maneira, Dalbert aparece como a 15ª contratação do Inter nesta temporada. Assim que tiver seu nome publicado no BID da CBF, o jogador poderá ser inscrito na Libertadores e estar à disposição do técnico Eduardo Coudet para as semifinais contra o Fluminense.

Em razão de uma grave lesão no joelho, quando defendia o Cagliari, por empréstimo, Dalbert não atua há mais de um ano. Após a recuperação que durou aproximadamente seis meses, ele seguiu os trabalhos no time B da Inter. A última partida oficial aconteceu em 15 de maio de 2022, em derrota da Cagliari para a própria Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

Revelado pelo Barra Mansa, do Rio de Janeiro, e o lateral-esquerdo também passou pela base de Fluminense e Flamengo antes de partir para Europa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.