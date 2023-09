Argentina x Equador: escalações e onde assistir

Com a condição de atual campeã do Mundo, a Argentina volta a campo nesta quinta-feira (7), às 21h, quando recebe o Equador na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Com a base da seleção que conquistou o título no Qatar, os argentinos poderão contar com o apoio dos torcedores no Monumental de Núñez para estrear na competição com o pé direito. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Como chega a Argentina?

Invicta há dez partidas, a Argentina aparece como grande favorita na partida desta quinta-feira, mas terá um adversário complicado neste início de Eliminatórias. Somente em 2023, os argentinos disputaram quatro jogos com 10% de aproveitamento, com 13 gols marcados e nenhum sofrido. O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni poderá contar com a presença de Messi, que vive grande fase no Inter Miami, clube da MLS.

Além disso, a Argentina terá todos os jogadores convocados à disposição e vai com força máxima em busca dos três pontos na estreia da competição.

Como chega o Equador?

Por outro lado, o Equador vive um processo de reconstrução e a partida desta quinta-feira marca a estreia do técnico Félix Sánchez em partidas oficiais.

Ao mesmo tempo, os equatorianos foram eliminados na fase de grupos na Copa do Mundo no Qatar e não podem desperdiçar a oportunidade de estar presente no próximo Mundial. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Sánchez vai tentar arrancar pontos de um dos adversários mais difíceis desta Eliminatórias.

Argentina x Equador

Primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

Data e horário: quinta-feira, 07/09/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paulo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Equador: Hernán Galindez; Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Alan Franco, Pervis Estupiñan; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

Onde assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.