Jogadores do Flamengo se reapresentam após três dias de folga

Os jogadores do Flamengo se reapresentam na manhã desta quarta-feira (6), após receberem três dias de folga. No Ninho do Urubu, o técnico Jorge Sampaoli iniciou a preparação para a partida contra o Athletico, no dia 13 de setembro, em Cariacica. No entanto, os rubro-negros também já trabalham visando o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, marcado para o dia 17, no Maracanã.

Após realizarem avaliações e atividades na academia do centro de treinamento, os jogadores foram ao campo do Ninho do Urubu. No local, Sampaoli dirigiu trabalho focando no aprimoramento físico dos atletas. Além disso, o treinador também propôs uma atividade em campo reduzido.

As ausências no treinamento foram o lateral-direito Varela, e os meias Arrascaeta e Luiz Araújo. Desses, apenas o defensor foi ao campo, mas realizou atividades com acompanhamento de um preparador físico do clube, sem a presença de outros atletas. Já Arrascaeta e Araújo fizeram fisioterapia e alguns exercícios na academia.

Cronograma do Flamengo

O Flamengo terá mais três treinamentos antes da próxima folga, marcada para domingo. Aliás, as atividades serão no turno da manhã, assim como foi nesta quarta-feira. A partida contra o Athletico, no Estádio Kleber Andrade, na quarta-feira (13), será às 21h30.

