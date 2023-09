Coordenador de performance deixa o Vasco a caminho do Cruzeiro

O Vasco sofreu uma baixa no departamento de performance do clube, nesta quarta-feira (6). O coordenador científico Fábio Eiras, que estava por lá desde junho, pediu desligamento para ir ao Cruzeiro, que tem Zé Ricardo como novo técnico. Afinal, ambos trabalharam juntos no Cruz-Maltino e também em passagem pelo futebol asiático, no Shimizu S-Pulse, do Japão, em 2022.

Apesar de trabalhos com maior tempo de duração na carreira – Flamengo, Botafogo e Athletico-PR, por exemplo -, o profissional ficou no Gigante da Colina por curto período. Ele veio, há cerca de dois meses e meio, para ocupar a vaga de Daniel Félix, após o mesmo aceitar proposta do Corinthians. Aliás, internamente, recebia bons feedbacks pelo seu desempenho.

VASCO TEM REUNIÃO POR SÃO JANUÁRIO

O dia desta quarta-feira (6) pode selar o acordo entre Vasco e Procuradoria-Geral da Justiça para confirmar a volta da torcida a São Januário. Isso porque os representantes do clube vão se reunir com o Procurador do Rio, Dr. Luciano Mattos, a partir das 15h, e tentar aparar as últimas arestas. O estádio ainda segue interditado e, portanto, sem permissão para receber público em jogos oficiais.

Nos bastidores, trabalha-se a ideia de poder contar com o retorno dos torcedores em 19 de setembro. É nesse dia que acontece a partida contra o Coritiba, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, confronto mais do que direto na luta para sair da zona de rebaixamento. Por sinal, os cariocas têm outro duelo importante – atrasado – no fim do mês, dia 25. Desta vez, com o América-MG, adversário que também se encontra no Z4.

