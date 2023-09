Jogadores do United evitam passar a bola para Antony, afirma TV

Além de responder por supostas agressões contra a ex-namorada Gabriella Cavallin, o atacante Antony sofre uma espécie de boicote no Manchester United. Tudo porque os companheiros dos Diabos Vermelhos evitam passar a bola para o jogador brasileiro.

Segundo a emissora “BBC”, Antony ficou livre na ponta direita durante a derrota do United para o Arsenal e, mesmo assim, não foi acionado. Curiosamente, em 2022/2023, o atacante era criticado justamente por não tocar a bola para quem estava melhor posicionado em campo.

“Você vê que Lindelof teve a oportunidade de tocar a bola para um homem aberto e deixá-lo no um contra um. Mas ele deixa passar a oportunidade de dar a bola ao Antony. Lindelof tem a bola. Antony está gritando com ele: ‘me dê a bola’. É o momento perfeito para dar a bola a ele no um contra um, mas eles o ignoram e o Arsenal vai e pressiona, até que recuam a Onana”, descreve o comentarista da emissora e ex-jogador Jermaine Jenas.

A fase do atacante não é das melhores. Acusado de agredir a ex-namorada, ele, nesta semana, viu a comissão técnica da Seleção Brasileira o cortar para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Posição do United sobre o caso Antony

Clube de Antony, o Manchester United, enfim, posicionou-se sobre as denúncias envolvendo o seu jogador.

“O Manchester United tomou conhecimento das acusações feitas contra Antony e frisa que a Polícia está conduzindo investigações. Enquanto aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos levando este assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre as vítimas de abuso”.

