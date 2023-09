Clube grego tem interesse na contratação de Bruno Henrique

Bruno Henrique, o grande destaque do Flamengo nos últimos jogos, com contrato até o fim do ano, está na mira de clubes brasileiros e do exterior. O último a consultar a situação do atacante foi o Olympiacos, da Grécia, que acenou com uma proposta longa. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dirigentes do Olympiacos consultaram os representantes de Bruno Henrique para saber como o jogador projeta o futuro de sua carreira. Os gregos demonstraram o desejo de contar com o jogador de 32 anos e, para convencê-lo a deixar o Flamengo, pretendem oferecer um contrato de três anos.

Além do Olympiacos, Bruno Henrique está no radar de São Paulo e Grêmio. Os clubes brasileiros, no entanto, observaram a operação com dificuldades. Afinal, paulistas e gaúchos entendem que o jogador não trocaria o Flamengo por um rival na briga pelos títulos.

Negociação com o Flamengo

Livre para assinar pré-contrato com outro clube, Bruno Henrique já iniciou conversas com o Flamengo por uma renovação contratual. O jogador escutou dos dirigentes rubro-negros que o clube pretende assinar um novo vínculo. Este, no entanto, só será discutido após a final da Copa do Brasil. Em resumo, as partes já estão “apalavradas”.

