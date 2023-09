Fluminense alcança marca expressiva neste Brasileirão

O Fluminense viveu momentos conturbados ao longo deste Brasileirão. No entanto, conseguiu alcançar uma marca significativa no último fim de semana. O clube, afinal, é o único time invicto como mandante no campeonato.

O Botafogo também não havia perdido como mandante neste Brasileirão, mas acabou sendo derrotado pelo Flamengo, no Nilton Santos, por 1 a 0 no último sábado (2). O Fluminense, assim, conseguiu um feito marcante antes da parada da Data-Fifa.

Números do Fluminense

A equipe tricolor disputou 12 jogos como mandante no Brasileirão, sendo dez no Maracanã e dois no Raulino de Oliveira (Volta Redonda). O time, então, conquistou dez vitórias e dois empates atuando dentro de casa no campeonato.

O clube, no entanto, ainda terá sete jogos para serem disputados como mandante no Brasileirão. As partidas são contra Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Goiás, São Paulo Flamengo, Coritiba e Grêmio. Caso os números se repitam, os jogadores tricolores conquistarão pontos importantes nesta reta final de campeonato.

Data-Fifa

O clube agora terá dez dias de treinos pela frente para planejar os próximos compromissos da temporada. Enquanto Fernando Diniz comandará os jogadores do Brasil nos jogos das Eliminatórias, Marcão ficará responsável por dirigir os atletas tricolores ao longo da Data-Fifa. Os treinamentos do ex-jogador começam nesta quarta-feira (6).

O Fluminense entra em campo somente no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras posições do campeonato. O time, afinal, está na quinta colocação com 38 pontos conquistados.

