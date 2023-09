Procon-RJ notifica Flamengo sobre preços dos ingressos da final da Copa do Brasil

O Procon-RJ notificou o Flamengo sobre os preços dos ingressos da final da Copa do Brasil. O órgão fiscalizador deu o prazo de 72 horas para o clube carioca responder. Para a partida do dia 17 de setembro, contra o São Paulo, no Maracanã, o ingresso mais barato, que esgotou rapidamente, custou R$ 400 (inteira).

“Até o momento, a Autarquia recebeu denúncias de consumidores relatando que os valores praticados pelo clube para o jogo do dia 17/09, seriam abusivos e injustificados, ferindo o Código de Defesa do Consumidor porque estariam consideravelmente mais altos do que os habitualmente comercializados. O Procon-RJ também apura as notícias veiculadas em sites informando que torcedores estão com dificuldades para comprar os ingressos no site oficial do clube”, diz trecho da nota do Procon-RJ.

Aliás, o valor do ingresso mais barato da final da Copa do Brasil desse ano é 42,8% maior que o do ano passado. Afinal, contra o Corinthians, a entrada mais barata (Setor Norte) custou R$ 280. Para a partida contra o Tricolor paulista, o ingresso mais caro custa R$ R$ 4500,00.

Mas, apesar dos altos valores, a torcida do Flamengo está perto de esgotar a carga de 56.400 ingressos para o primeiro jogo da decisão. Restam bilhetes para os setores Oeste e Maracanã Mais.

Veja a nota do Procon-RJ para o Flamengo

“Após receber denúncias de torcedores do Flamengo a respeito do valor de comercialização dos ingressos para final da Copa do Brasil, que ocorrerá dia 17/09 no Maracanã, o Procon Estadual do Rio de Janeiro, oficia o clube para que apresente justificativa do aumento dos valores, e informações sobre os ingressos, os canais de venda, e os procedimentos diferenciados aplicados aos sócios torcedores e aos não sócios torcedores. O Flamengo terá 72 horas a partir do recebimento da notificação para responder aos questionamentos.