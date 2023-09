Colômbia x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Única seleção da América do Sul que jamais participou de um Mundial, a Venezuela sonha em conseguir a vaga inédita. E para aumentar as chances, a Vinotinto conta com o aumento do número de vagas do torneio da Fifa, de 32 equipes para 48, o que aumentou também o número de classificados no continente. Serão seis promovidos diretamente, além de mais um que jogará a repescagem.

COLÔMBIA X VENEZUELA Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – Primeira rodada

Data e horário: 07/09/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Mina, Lucumí e Deiver Machado; Uribe, Lerma, James Rodríguez e Cuadrado; Borré e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

VENEZUELA: Graterol; Rosales, Villanueva, Osorio e Navarro; Savarino, Herrera, Cásseres Jr e Soteldo; Josef Martínez e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Assistentes :Rodrigo Correa (BRA) e Guilherme Camilo (BRA)

