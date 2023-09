Influencer botafoguense vai reformar casa de seguidor por R$ 100 mil

Líder isolado, o Botafogo faz uma campanha irretocável no Campeonato Brasileiro. Confiante no time de coração, o influencer Gabriel Laterce, conhecido como Gabrielzão, apostou R$ 100 mil em uma vitória do Alvinegro sobre o Flamengo, no último sábado (2), no Nilton Santos. Contudo, viu a equipe sair de campo com um revés por 2 a 1. Diante disso, o influencer pretende doar o valor para a reforma da casa de um dos seguidores da página no Instagram: ‘Dupla Aposta’.

“Desta vez, vou doar R$100 mil para a reforma da casa de um dos seguidores do Instagram da Dupla Aposta. O valor dessa perda deu muita repercussão, por isso, vamos reformar ou dar uma casa para um dos nossos seguidores. Não tem nada melhor do que levar tudo na esportiva e sempre ajudar o próximo”, adiantou Gabriel sobre a ação “Lar Doce Dupla”, que vai escolher a melhor história contada pelos seguidores.

MOMENTO DE SOLIDARIEDADE

A ideia surgiu no ano passado quando Gabrielzão, despretensiosamente, apostou R$ 20 mil numa partida entre Botafogo e Flamengo. Na época, o Glorioso perdeu por 1 a 0, porém o influencer decidiu utilizar sua página no Instagram para ajudar o próximo. Para participar , basta seguir a página ‘Dupla aposta’, preencher o formulário e contar sobre o motivo pelo qual merece ser contemplado com a reforma.

“Foi assim que comecei a pensar em doar o valor que havia apostado. Nesse caso, doei para instituições de caridade: encontrei um orfanato em Niterói e uma instituição chamada ACAP, que fica na região oceânica da cidade, os quais fiz a doação de mantimentos, equipamentos, ventiladores”, contou Gabriel que, somente esse ano, já ganhou mais de R$600 mil apostando no seu time do coração.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.