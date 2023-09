Com Vini Jr, mas sem Neymar: France Football divulga candidatos à Bola de Ouro

Joslo Gvardiol (Croácia/RB Leipzig/Manchester City)

André Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Karim Benzema (França/Real Madrid/Al-Ittihad)

Jamal Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)

Nicolò Barella (Itália/Inter de Milão)

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina/Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Ilkay Gündogan (Alemanha/Manchester City/Barcelona)

Martin Odegaard (Noruega/Arsenal)

Yassine Bono (Marrocos/Sevilla/Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina/Manchester City)

Vini Jr (Brasil/Real Madrid)

Rodri (Espanha/Manchester City)

Antonie Griezmann (França/Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Argentina/PSG/Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milão)

Robert Lewandowski (Polônia/Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul/Napoli/Bayern de Munique)

Luka Modric (Croácia/Real Madrid)

Kylian Mbappé (França/PSG)

Victor Osimhen (Nigéria/Napoli)

Harry Kane (Inglaterra/Tottenham/Bayern de Munique)

FUTEBOL FEMININO

A revista francesa também divulgou as 30 mulheres que concorrem ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E o Brasil está representado pela atacante Debinha. Marta, que já ganhou a Bola de Ouro, porém, está fora.

A espanhola Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo feminina, é a grande favorita. Alexia Putellas, sua compatriota e que venceu nos últimos dois anos, ficou de fora, uma vez que passou boa parte da temporada lesionada.

INDICADAS AO PRÊMIO

Kadidiatou Diani (França/PSG/Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia/Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha/Levante)

Rachel Daly (Inglaterra/Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia/Barcelona)

Olga Carmona (Espanha/Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra/Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia/PSG/Arsenal)

Hayley Raso (Austrália/Manchester City/Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos/Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra/Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão/Mynavi Sendai/Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha/Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda/Twente/Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

Debinha (Brasil/North Carolina Courage/Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha/Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia/Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega/Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha/Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha/Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão/Manchester City)

Jill Roord (Holanda/Wolfsburg/Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda/Arsenal)

Wendie Renard (França/Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria/Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Mapi León (Espanha/Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

MELHOR GOLEIRO

A disputa de melhor goleiro do mundo, o chamado Troféu Yashin, tem 10 atletas. O brasileiro Ederson, destaque do Manchester City na Tríplice Coroa em 2022/23, está concorrendo. Ele é o favorito ao lado do camaronês André Onana e do argentino Dibu Martínez.

FINALISTAS AO PRÊMIO

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Marc-André ter Stegen (Alemanha/Barcelona)

Mike Maignan (França/Milan)

André Onana (Camarões/Inter de Milão/Manchester United)

Yassine Bono (Marrocos/Sevilla/Al-Nassr)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina/Aston Villa)

Aaron Ramsdale (Inglaterra/Arsenal)

Dominik Livakovic (Croácia/Dínamo Zagreb/Fenerbahçe)

Brice Samba (França/Lens)

MELHOR JOVEM

Por último, a France Football também divulgou os indicados ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Nesta lista, contudo, não há nenhum brasileiro.

CANDIDATOS AO PRÊMIO

Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund/Real Madrid)

Gavi (Espanha/Barcelona)

Jamal Musiala (Alemanha/Bayern de Munique)

Eduardo Camavinga (França/Real Madrid)

Pedri (Espanha/Barcelona)

Xavi Simons (Holanda/PSV/RB Leipzig)

Alejandro Balde (Espanha/Barcelona)

António Silva (Portugal/Benfica)

Rasmus Hojlnund (Dinamarca/Atalanta/Manchester United)

Elye Wahi (França/Lens)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.