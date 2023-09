Ex-meia do Fluminense acerta com time da Arábia Saudita

O futebol da Arábia Saudita recebe mais um jogador brasileiro. O nome da vez é Dudu Figueiredo, que acertou com o Al-Kawkab FC, clube que atua na Segunda Divisão saudita, que é referente ao terceiro nível do futebol local. Ex-jogador do Fluminense, o meio-campista celebrou o novo desafio em sua carreira e destacou o investimento do país em fomentar o futebol local.

“Estou muito feliz por voltar ao futebol da Arábia Saudita, essa será a minha quarta passagem por aqui e estou bem motivado. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, lá em 2017/2018, eu gostei muito do país, me adaptei rapidamente e criei um carinho muito grande. Já tive algumas outras passagens e sempre fui feliz. Espero poder desempenhar um grande futebol e ajudar a minha equipe da melhor forma possível”, disse Dudu.

“O futebol da Arábia está com um projeto muito grande, não só focado na primeira divisão, mas no futebol do país todo, é um investimento grande. Todos os times estão se reforçando e trazendo jogadores de fora. Será uma temporada muito difícil, com muitos times qualificados. Vamos entrar com o pensamento de subir de divisão e sabemos que não será fácil, mas esse será o nosso objetivo”, explicou o meia.

Quarta passagem de Dudu pelo futebol da Arábia Saudita

Essa não será a primeira vez de Dudu Figueiredo atuará na Arábia Saudita. Anteriormente, ele jogou pelo Ohod, Al Taee e Al-Orobah. Já no futebol brasileiro, seu últio clube foi o Camboriú, de Santa Catarina.

