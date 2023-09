Andrey exalta parceria com Ramon Menezes: ‘Feliz pela relação’

Campeão do Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, em março deste ano, ao lado do técnico Ramon Menezes, Andrey volta a trabalhar com o treinador na Seleção Brasileira pré-olímpica. O meia, jogador do Chelsea, é um dos homens de confiança de Ramon em sua equipe, demonstrando a boa relação de ambos. Assim, em Marrocos, na véspera do primeiro amistoso contra a seleção local, Andrey ressalta a parceria com o treinador.

“O Ramon é um profissional sem palavras, trabalha o tempo todo. Acho que desde que a gente começou a trabalhar juntos, sentimos uma confiança um no outro. Do mesmo jeito que ele confia em mim, eu confio nele. Fico muito feliz por essa relação boa que temos”, disse Andrey para o site oficial da CBF.

“Espero que esse início da caminhada seja perfeito, que possamos nos entrosar bastante e dar nosso melhor para chegar forte no Pré-Olímpico”, completou.

Aliás, Andrey pode começar o amistoso contra o Marrocos, nesta quinta-feira, no time titular. A partida será às 16h (de Brasília). O meia voltou a enaltecer a sua convocação.

“Estou muito feliz. É sempre uma honra vestir a camisa da Seleção Brasileira, representar o meu país. Sempre que sai a convocação me dá um frio na barriga porque é a realização de um sonho. Todo jogador quer estar na maior seleção do mundo”, detalhou.

