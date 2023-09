Cristiano Ronaldo diz que ‘mudou a história do futebol’ junto com Messi

O atacante Cristiano Ronaldo falou sobre sua rivalidade com Lionel Messi ao longo dos últimos anos. Os dois, que dominaram o futebol mundial, não devem ser vistos como inimigos, segundo o português.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o camisa 7 comentou sobre o assunto. O jogador do Al-Nassr mostrou respeito pelo argentino e exaltou sua carreira.

“Não vejo as coisas assim, a rivalidade já foi. Mas era uma rivalidade boa, que os espectadores gostavam bastante. Mas não é ‘quem gosta do Cristiano tem que odiar o Messi’ ou vice-versa. Porque são os dois bons, ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam mudando. E somos respeitados em todo o mundo”, disse Cristiano Ronaldo.

“Acho que isso é o mais importante e ele está fazendo o seu caminho, como faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa. Ele tem feito bem, pelo que tenho visto, e eu também tenho feito as coisas boas e continuo. O legado continua, mas a rivalidade não. Não vejo as coisas assim, como já disse algumas vezes. Compartilhamos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos porque nunca jantei com ele (risos), mas somos colegas de profissão. Nos respeitamos mutuamente”, finalizou.

