Museu do Fluminense vende mais de 1500 fotos para tricolores

O Fluminense planeja criar um sala específica para torcedores e ídolos no novo museu do clube. O projeto iniciou no último fim de semana e já tem dado resultado. Afinal, mais de 1500 torcedores compraram os direitos de uso e já estão já estão garantidos no local. A informação é do “ge”.

O museu, portanto, contará com diversas homenagens especiais. Alguns torcedores, inclusive, optaram por honrar aqueles que não estão mais entre nós. Existem outros tricolores que também decidiram colocar fotos dos pais ou filhos no local.

Museu do Fluminense

Para fazer parte desta experiência, os tricolores devem enviar um foto e escolher onde ela ficará registrada. Assim, os torcedores ficarão ao lado de grandes nomes da história do clube.

As vendas iniciaram no último domingo (3). Os valores variam entre R$ 50 e R$ 300. Os sócios possuem 20% de desconto na compra. Ao todo, 14 mil fotos torcedores ficarão estampadas ao lado de 60 ídolos. As imagens ficarão dois anos no museu.

As obras do local, aliás, iniciaram em agosto e estão previstas para terminarem no fim do ano. Além do espaço para ídolos e torcedores, também haverá uma sala para os troféus e momentos marcantes da história do clube.

