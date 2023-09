Gabriel Neves surge de ‘new look’ em treino do São Paulo

A decisão da Copa do Brasil pode estar mexendo com a cabeça dos jogadores do São Paulo. O volante Gabriel Neves, entretanto, chegou ao treino no CT da Barra Funda, nesta quarta-feira (6), de visual novo: o volante pintou o cabelo de rosa e divulgou a novidade nas redes sociais.

De visual inovador, afinal, Gabriel Neves e os companheiros participaram de mais um treino na manhã desta quarta-feira. Comandados pelo técnico Dorival Júnior, eles se preparam para enfrentar o Flamengo na primeira partida da final da Copa do Brasil, dia 17, no Maracanã.

Já o segundo e decisivo jogo da competição, porém, será disputado no dia 24, no Morumbi, casa do São Paulo. Antes, porém, no próximo dia 13, o São Paulo vai a campo, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Dorival quer aproveitar a paralisação das competições (Data-Fifa) para deixar o time pronto para a decisão contra o Flamengo. Nesta semana o técnico tem utilizado a “folga” para trabalhar treinos técnicos e táticos.

O técnico está mesclando o trabalho de posse de bola com treinos táticos. Sabendo a força que tem o Flamengo, ele tem exigido empenho máximo dos seus comandados nos treinos.

