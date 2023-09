Flamengo oferece renovação, e Bruno Henrique faz contraproposta

Flamengo e Bruno Henrique iniciaram conversas para avaliar uma possível renovação de contrato. O clube, assim, propôs uma prolongação de vínculo ao atacante. O camisa 27, no entanto, não concordou com os termos oferecidos. A informação é do “ge”.

Fica no Flamengo?

O clube ofereceu uma renovação de contrato por uma temporada. Bruno Henrique, contudo, não gostou do curto período de tempo. O atacante também fez uma contraproposta em relação aos valores oferecidos. O camisa 27, afinal, entende que merece uma valorização salarial.

O Flamengo ainda não deu uma resposta oficial, mas estuda atender aos pedidos de Bruno Henrique. As partes vão se reunir para uma nova conversa somente depois das finais da Copa do Brasil, que acontecem nos dias 17 e 24 de setembro.

Situação de Bruno Henrique

O atacante vem sendo um dos destaques do Flamengo desde que retornou de grave lesão no joelho direito. O camisa 27 fez gol nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores e estufou as redes no último sábado (2), diante do Botafogo, no Nilton Santos.

Bruno Henrique vem recebendo sondagens de outros clubes nos últimos meses. O atacante tem contrato na Gávea até dezembro deste ano. O Flamengo, no entanto, acredita na prolongação do vínculo e na permanência do jogador no Rio de Janeiro.

O atacante, afinal, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. O jogador chegou ao clube em 2019 e já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas e três Estaduais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.