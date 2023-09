‘Hora de beber cerveja’, diz Hazard após ficar sem clube

Sem clube desde que deixou o Real Madrid, em julho, o atacante Eden Hazard deu uma declaração no mínimo curiosa sobre a carreira. Aos 32 anos, o belga disse que está no momento de aproveitar a vida bebendo cerveja.

“Aos poucos é hora de aproveitar a vida com minha família e amigos. Bebendo umas cervejas Jupiler”, disse Hazard em entrevista à série documental “Believe”, que fala sobre a seleção da Bélgica.

Capitão dos Diabos Vermelhos na última Copa do Mundo, o jogador, porém, teve o contrato rescindido com o Real Madrid ao final da última temporada. Livre no mercado, ele não acertou com nenhum clube.

Após a saída do Real Madrid, o portal “The Athletic” chegou a afirmar que Hazard estudava a aposentadoria precoce. Em entrevista ao canal “RTBF” depois de deixar o clube merengue, o atacante ironizou a situação e afirmou que “descansou por dois, três anos”.

Contratado em 2019 por mais de 100 milhões de euros (R$ 440 milhões à época), Hazard nunca rendeu no Real Madrid o mesmo que nos tempos de Chelsea. Ao todo, o belga fez apenas 76 jogos em quatro temporadas, com sete gols marcados e 12 assistências.

