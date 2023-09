Tombense e ABC fazem jogos de desesperados na Série B

O feriado do Dia da Independência verá um confronto de desesperados na Série B do Brasileirão. Nesta quinta-feira (7), o Tombense recebe o ABC, às 18h30, no interior mineiro. Mas a situação de ambos não é nada boa: a equipe da casa é a antepenúltima na classificação, enquanto os potiguares estão na lanterna absoluta do certame.



Com 22 pontos, o Tombense luta desesperadamente por um milagre, já que o primeiro time fora da zona de rebaixamento o Avaí, tem 27. Mas, para o ABC, a degola já é quase uma definição. Com 16 pontos, o time visitante só ganhou dois de seus 26 jogos em todo o campeonato e vive a contagem regressiva para voltar à Série C, no ano que vem.

Há oito jogos sem vencer, o Tombense recebe um ABC que não ganha desde 1º de julho, portanto, há 11 partidas. A única chance para a equipe mandante, que ainda não pode sair da zona, ainda que vença, é colocar alguma pressão sobre a Chapecoense, que já jogou na rodada e, com os mesmos 27 pontos do Avaí, perdeu para o Guarani por 1 a 0.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará x Londrina – 21h30

Quinta-feira (7/9)

Tombense x ABC – 18h30

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

