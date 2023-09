Botafogo enfrenta falhas de distribuição nos novos uniformes e culpa alta demanda

O sucesso da campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro tem se refletido também fora de campo, com a euforia da torcida no sonho pelo tricampeonato. Por outro lado, o que o clube não esperava é a alta demanda após o lançamento de seu novo uniforme, que superou as expectativas. Com isso, houveram atrasos nas entregas dos produtos, o que tem gerado a insatisfação por parte de alguns torcedores nas redes sociais.

Apesar do recorde no número de vendas, o clube carioca informou que os problemas são pontuais e referentes ao lado operacional do fornecimento de alguns produtos. Diante desse problema, a direção alvinegra trabalha para solucionar o atraso e regularizar a produção e a oferta ao longo deste mês. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal “ge”.

Vale lembrar que, no mês passado, o Botafogo teve o estoque de produtos femininos e masculinos em sua loja virtual zerados. Mesmo com uma nova reposição, alguns modelos já estão em falta em virtude do desempenho do clube na temporada, que resultou na grande procura dos torcedores.

No dia 27 de julho, a coleção teve seu lançamento oficial, durante um evento no Nilton Santos. Na época, Thairo Arruda, CEO do clube, revelou a expectativa para a venda de 150 mil uniformes em um ano.

“É muito difícil fazer uma meta de vendas, ainda mais quando não se tem um histórico confiável. Temos uma projeção de vendas, queremos 150 mil camisas vendidas no período de um ano”, disse Thairo Arruda, no lançamento do novo uniforme do Botafogo.

INSATISFAÇÃO DOS TORCEDORES

Nas redes sociais, alguns torcedores demonstraram insatisfação com a demora na entrega dos produtos do Botafogo. Muitos reclamaram da logística do clube e da parceria com a Reebok, que retornou ao futebol brasileiro depois de mais de dez anos.

O acordo com a fornecedora de material esportivo foi selado, portanto, no fim do ano passado e é válido por três anos. Nesse sentido, a marca veste os times profissionais masculino e feminino, além das divisões de base.

Um dos objetivos da diretoria é aumentar a presença do clube no exterior, visto que a Reebok está presente em 80 países diferentes e tem quase 400 lojas ao redor do mundo.

Bora melhorar a logística de entrega dos uniformes Thairo, além do abastecimento do estoque. O Botafogo está perdendo dinheiro para a pirataria pq o torcedor NÃO CONSEGUE comprar o uniforme oficial. — camila ★彡 (@camila_lessa) August 27, 2023

A @Reebok conseguiu ser uma das piores fornecedores de camisa do Botafogo. E depois @thairoarruda fala q estamos sem dinheiro. — Henrique (@Henriquerj85) September 6, 2023

Até então a @botafogo_store peca muito. Não tem mais os tamanhos de grades maiores há semanas. Relato de amigos que compraram de entrega além do prazo, além de cupons de desconto que não validam. Quiosques também faltosos com tamanho. Pelo tempo que demorou, ninguém previu isso? — Pedrão (@Pedro_zague18) September 1, 2023

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.