Fifa adia escolha das sedes para a Copa do Mundo de 2030

A Fifa decidiu adiar até dezembro do ano que vem a escolha dos países-sede da Copa do Mundo de 2030. De acordo com o jornal espanhol ‘As’, a entidade máxima do futebol resolveu estender um pouco mais o período de avaliação das candidaturas. Anteriormente, a previsão era de que a eleição acontecesse em meados de 2024. Mas a definição, agora, foi por postergar o anúncio.

O adiamento acontece em meio ao escândalo envolvendo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. Na final da Copa do Mundo Feminina, ele beijou à força a atacante Jenni Hermoso e causou uma onda de protestos no mundo do futebol. A Espanha, conjuntamente com Portugal e Marrocos, é uma das candidatas a receber o Mundial.

Embora espanhóis e portugueses encarem com otimismo as chances de receberem a Copa, há outros candidatos. Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai também se candidatam de forma conjunta. Esta candidatura, aliás, remete à primeira Copa do Mundo, em 1930, que aconteceu no país da seleção celeste. No centenário dos Mundiais, o apelo sul-americano é justamente neste sentido.

A Copa do Mundo de 2030 será a 24ª edição da competição na História. Pela primeira vez, ela deverá ter mais de duas sedes.

