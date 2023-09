Neymar dá susto em treino da Seleção, mas retoma atividade

Neymar deu um grande susto durante a primeira parte do treino da Seleção Brasileira, na tarde desta quarta-feira (6), em Belém. O craque caiu no gramado do Mangueirão e começou a reclamar de dores, algo que preocupou o técnico Fernando Diniz.

Vale ressaltar que essa foi a primeira atividade em que Fernando Diniz teve todos os titulares disponíveis. Afinal, no primeiro treino do Brasil, ocorrido na última terça-feira, o elenco ainda não estava completo. Gabriel Jesus se apresentou horas depois, fechando o grupo.

Imprensa vetada em treino da Seleção Brasileira

O técnico Fernando Diniz preferiu evitar a presença dos jornalistas nos primeiros trabalhos da Seleção Brasileira. Com isso, a imprensa acompanhou apenas os 30 primeiros minutos – praticamente apenas o aquecimento. Depois todos precisaram sair. Em determinado momento, foi possível perceber uma movimentação tática com marcação pressão dos atacantes.

Aliás, nesses momentos em que foi liberada a presença da imprensa, o treinador não deu sinais de quem vai para o jogo. Os times foram divididos da seguinte maneira:

O primeiro com Vanderson, Ibañez, Nino e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Joelinton, Neymar, Raphinha, Rodrygo e Richarlison. E o outro com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, André, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

O Brasil entra em campo para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 contra a Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Na terça-feira (12), será a vez de enfrentar o Peru, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima.

