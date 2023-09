Felipão ganha reforço no Atlético para duelo contra o líder do Brasileirão

Luiz Felipe Scolari ganhou um reforço para o duelo entre Atlético-MG e Botafogo, que será no dia 16 de setembro, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O experiente treinador terá a volta de Hyoran diante do líder da competição.

O meio-campista estava afastado desde o início de agosto, quando enfrentou o Palmeiras, pela Copa Libertadores. Na ocasião, ele sofreu uma lesão na coxa direita.

Desse modo, Hyoran passa a ser opção para Felipão para a sequência do Brasileirão. Vale ressaltar que ele esteve em campo em 35 jogos da atual temporada. Marcou quatro gols e deu duas assistências.

A expectativa do treinador atleticano, contudo, segue no retorno de Igor Rabello. O zagueiro sofreu lesão também contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o defensor vivia grande fase.

Atlético também tem problemas

Para enfrentar o Botafogo, no entanto, o Galo tem graves problemas. Isso porque o atacante Hulk levou o terceiro cartão amarelo e fica fora do confronto frente aos cariocas. Situação parecida com a de Jemerson, que também está suspenso e não encara o líder do Brasileirão.

