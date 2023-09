Ferroviária vence em casa e abre vantagem na semifinal da Série D

Ferroviária e Athletic, de São João del Rei, jogaram na noite desta quarta-feira (6/9), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a partida de ida pela fase semifinal da Série D do Brasileiro. Os times já tinham garantido acesso à Série C. Os paulistas eliminaram o Sousa-PB. Já os mineiros, passaram pelo Bahia de Feira. Dessa forma, com os objetivos atingidos e querendo dar descanso para seus principais jogadores, os rivais fizeram da partida desta quarta, quase um amistoso de luxo. A Ferroviária entrou com dez reservas. O Athletic, com seis. No fim, Ferroviária, 1 a 0, gol de Batista. Dessa forma, o time de Araraquara precisa de um empate, no domingo, no Independência, para ir à final.

Até a torcida parecia de ressacam, após a grande festa pelo acesso no fim de semana. Afinal, a Arena Fonte Nova estava quase vazia (2.449). Talvez os torcedores estivessem guardando forças para apoiar o time feminino, que faz o primeiro jogo da final do Brasileirão contra o Corinthians, nesta quinta-feira, na mesma Arena.

Ferroviária domina. Mas a bola só entra no fim

Apesar do jogo rolar com o freio puxado, a Ferroviária foi superior, buscando o ataque e arriscando em chutes de fora da área. Quase foi para o intervalo em vantagem, quando Xavier (o único titular que começou) mandou a bomba para voo cinematográfico de Glauco.

No segundo tempo, o jogo foi bem mais truncado. Mas o técnico da Ferroviária, Alexandre Lopes, passou a colocar titulares em campo. Assim, aos 34, veio o gol do time da casa. Thomaz, que entrara pouco antes, deu um passe perfeito para Batista, na área, na cara do goleiro Glauco. O chute cruzado morreu na rede. Mas o Athletic teve tudo para empatar pouco depois. Num chuveirinho aos 37, Adilson acertou na trave, na volta, Rafinha chutou, mas a bola foi no travessão. Enfim, vitória da Ferroviária.

Caxias-RS x Ferroviário-CE

A outra semifinal da Série D terá o seu jogo de ida nesta quinta-feira. Às 15h (de Brasília), o Caxias-RS recebe o Ferroviário-CE em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Assim como Ferroviária e Athletic, estes times também garantiram acesso para a Série C.

Os rebaixados para a Série D-2024

Os times que foram rebaixados da Série C para a Série D em 2024 foram: Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

FERROVIÁRIA 1X0 ATHLETIC

Série D do Brasileiro – Semifinal – Jogo de ida

Data: 6/9/2023

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Público: 2.449

Renda: R$ 20.725,00

FERROVIÁRIA: Leo; Cleiton (Vitor Ricardo, 30’/2ºT), Gustavo Medina (Ricardo Alves, 23’/2ºT), Alysson e Chico Bala; Xavier (Paulinho Santos, 38’/2ºT), Antonio, Felipinho (Thomaz, 30’/2ºT) e Judá; Batista e Matheus Nunes (Cantarelli, 23’/2ºT). Técnico: Alexandre Lopes

ATHLETIC: Glauco; Douglas Pelé, Jemmes, Edson e PH (Ynaiã, 47’/2ºT)); Rafinha, João Pedro (Patrick Santos, 17’/2ºT); Carlos Eduardo (Christian, 32’/2ºT) e Gui Mendes (Allan Dias, 32’/2ºT); Adilson (Falcão, 47’/2ºT) e Cleitinho. Técnico: Ricardo Campos*

(*) O técnico Cicero Júnior cumpriu suspensão. Dessa forma, auxiliar Ricardo Campos comandou o Athletic

Gol: Batista, 34’/2ºT (1-0)

Árbitro: Renan Novaes Insabralde

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz e Marcos dos Santos Brito

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

