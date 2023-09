Paraguai x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo que abre as Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026 reunirá Paraguai e Peru. O duelo será em Ciudad del Este (fronteira com Foz do Iguaçu), no Estádio Antonio Aranda, às 19h30 (de Brasília). As seleções deixaram a desejar nas últimas eliminatórias. O Peru terminou em quinto lugar. Foi para a repescagem, mas caiu diante da Austrália. O Paraguai fez pior. Terminou em oitavo, eliminado na fase de grupos. Nesta quinta, as seleções esperam começar com o pé direito. Mas os paraguaios entram ressabiados. Afinal, nos dois últimos torneios, fracassaram contra os peruanos em casa: perderam nas eliminatórias-2018 (4 a 1) e empataram nas eliminatórias-2022 (2 a 2).

O jogo terá forte esquema de segurança. Segundo as autoridades paraguaias, serão 400 policiais e bloqueio de todas as ruas que ficam num raio de 2km do estádio Antonio Aranda. Além desta partida, outras duas das eliminatórias estão programadas para esta quinta-feira na América do Sul: Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador.

Onde assistir

O canal SporTV3 ainda não definiu, até às 20h desta quarta-feira, se transmitirá ou não a partida. Caso não confirme, este jogo não terá transmissão para o Brasil.

Como está o Paraguai

Na coletiva desta quarta-feira, o treinador Guillermo Barros Schelotto disse que já definiu os titulares, mas que não informaria o time, deixando tudo para minutos antes do jogo.

“Todos treinaram bem e não tenho problemas com lesão. Assim, tenho o time na minha cabeça. Mas vocês não saberão quais os meus titulares”, disse Schelotto, que surpreendeu na convocação, não chamando alguns nomes dados como certos, como os goleiros Antony Silva (39 anos, e sem clube desde que deixou o Puebla-MEX) e Martin Silva (ex-Vasco e hoje no Libertad-PAR).

Com isso, a grande dúvida está exatamente no gol, pois Carlos Coronel (New York Red Bulls-EUA) e Santiago Rojas (Tigre-ARG), sem experiência na seleção, disputam a posição.

Como está o Peru

A seleção peruana está concentrada em Ciudad del Este e, nesta quarta-feira, fez seu último treino antes do duelo com os paraguaios. O treinador José Reynoso apostou em Paolo Guerrero no comando do ataque e, assim, o veterano ex-Corinthians, Flamengo e Inter e que atualmente defende a LDU-EQU está confirmado. No mais, entrará a base que atua junto há anos e um único mistério: Abram ou Cristian Ramos na zaga. Este último, durante a coletiva de terça-feira pregou muito respeito ao Paraguai, mas acredita num bom resultado, pois experiência é que não falta aos jogadores peruanos.

“Estamos acostumados com grandes competições, temos uma base muito experiente que jogou Copas Américas, Mundial e defende grandes clubes. Há os mais novos e eles logo se adaptarão os nosso sistema de jogo: colocar a bola no chão, ter a posse e sempre buscar o gol”.

Formato das Eliminatórias

A edição desta temporada tem uma mudança relevantes. Segue em turno e returno, mas após as 18 rodadas, os seis primeiros se qualificam para o Mundial que será nos Estados Unidos, Canadá e México. O sétimo colocado irá para a repescagem. Até 2022, apenas os quatro primeiros avançavam e o quinto iria para a repescagem. Porém, com o aumento de 32 para 48 seleções na fase final da Copa, a América do Sul ganhou mais vagas.

PARAGUAI X PERU

Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026

Data e horário: 7/9/2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antonio Aranda, Ciudad del Este (PAR)

PARAGUAI: Santiago Rojas (Coronel); Robert Rojas, Balbuena., Gustavo Gómez e Blas Riveros. Almirón, Villasanti, Cubas e Ramón; Gamarra e Ávalos. Técnico: Guillermo Barros Schelotto

PERU: Gallese; Advíncula, Araújo, Abram (CristiaN Ramos), Trauco; Tapia, Yotún e González; Polo, Carrillo e Guerrero. Técnico: José Reynoso.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Martin Soppi (URU)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.