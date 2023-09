Renato Paiva pede demissão do Bahia; técnico do Sub-20 assume

O português Renato Paiva não é mais o técnico do Bahia. O clube anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (6), a saída do treinador. De acordo com o Tricolor Baiano, em nota, partiu do próprio Renato a decisão de sair, com um pedido de demissão apresentado à diretoria.

Renato Paiva, que chegou ao Bahia ainda no fim de 2022, deixa o clube após 51 jogos como treinador da equipe. com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O lusitano conquistou o Campeonato Baiano deste ano e deixa o Tricolor na 16ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, próximo da zona de rebaixamento. O último jogo de Renato foi o empate com o Vasco, em 1 a 1, no último domingo.

Assim, com a saída de Renato, o Bahia irá colocar Rogério Ferreira, técnico do time sub-20, como o comandante do elenco principal, mas interinamente. O clube ressaltou que a medida é paliativa e que o técnico ficará no posto até a contratação de um novo treinador. A mudança acontece em meio à paralisação do Brasileiro, com a data Fifa, mas o Bahia ainda terá que ir ao mercado para buscar um novo nome.

O próximo jogo do Bahia é no dia 14, contra o Coritiba, confronto direto na luta contra o rebaixamento.

