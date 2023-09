Neymar processa influencer que fez acusação sobre suposta relação com Scooby

Neymar está processando a influenciadora digital Sophia Barclay em busca de explicações sobre acusação feita em um programa de rádio, que envolve o jogador e o surfista Pedro Scooby.

O comentário de Barclay ocorreu no programa “Chupim”, da rádio Metropolitana FM, em junho. Segundo ela, o atacante da Seleção Brasileira e Pedro Scooby teriam tido relações sexuais em uma festa promovida pelo jogador, em 2021.

O pedido de explicações de Neymar corre na Justiça de São Paulo, que, por sua vez, solicitou a intimação de Sophia para prestar esclarecimentos. A Justiça também concedeu ao jogador o direito ao sigilo no processo por se tratar de “pessoa pública e que pode sofrer constrangimentos desnecessários em virtude da exposição de seus dados”.

Neymar dá susto em treino da Seleção Brasileira

Neymar, aliás, deu um grande susto durante a primeira parte do treino da Seleção Brasileira, na tarde desta quarta-feira (6), em Belém O meia caiu no gramado do Mangueirão e começou a reclamar de dores, algo que preocupou o técnico Fernando Diniz.

O episódio ocorreu quando o craque deu um carrinho ainda durante o aquecimento. Ao cair sobre o braço direito, reclamou de dores. Quando tirou a proteção que usava, foi possível notar o corte que Neymar tem na região do punho. Contudo, os médicos refizeram o curativo, e o atleta retornou aos treinamentos. O Brasil estreia nesta sexta-feira (7), nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante da Bolívia, às 21h45 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.