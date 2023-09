Final do Brasileiro feminino: Ferroviária x Corinthians: onde assistir, escalações

Começa nesta quinta-feira (7/9) a decisão do Brasileirão feminino 2023 entre Ferroviária e Corinthians. O duelo será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 16h20 (de Brasília). Atual tricampeã, a equipe do Corinthians é favorita. Mas a Ferroviária também é uma potência e está atrás do terceiro caneco (foi campeã em 2014 em 2019). Alías, como o Timão ganhou em 2018, 2020, 2021, e 2022, a decisão coloca frente a frente os times que ganharam todos os cinco últimos brasileirões. Contudo, o histórico é muito favorável ao Timão: em 31 duelos, são 25 vitórias e apenas uma derrota. E quando a Ferroviária foi campeão brasileira de 2019 em cima do Timão, obteve o título com dois empates. Mais: a única derrota foi quando o Timão entrou com reservas na partida.

Onde assistir

Os canais Globo (TV aberta) e SporTV (fechada) transmitem a partir das 16h20 (de Brasília).

Como está a Ferroviária

A treinadora Jessica de Lima disse que nos últimos dias trabalhou fortemente o sistema defensivo da Ferroviária, que se classificou eliminando o São Paulo, mas apenas nos pênaltis. E que todas no elenco sabem que o Corinthians é favorito. Dessa forma, entrarão sob pressão:

“Realmente, o Corinthians é o time a ser batido. Mas acredito que estamos com mais entendimento da fase defensiva e confio num bom resultado”.

Jessica manterá a base das últimas partidas. Assim, mais uma vez apostará num ataque com Eudimilla, Aline Gomes e Laryh.

Como está o Corinthians

O técnico Arthur Elias, que há dias foi efetivado como comandante também da Seleção Brasileira, na vaga de Pia Sundhage, poderá escalar quase a força máxima. Afinal, Gabi Portilho, Miriã, Vic Albuquerque e Tamires cumpriram suspensão na partida passada, voltam o time. Os desfalques são Erika e Ellen, machucadas. Provavelmente Tamires, lateral-esquerda titular da Seleção deve ser escalada mais à frente.

Outra titular da seleção, a goleira Lelê, não esconde a confiança na partida:

“Sabemos da nossa força. Além disso, estamos fisica e mentalmente preparadas para esta final”, disse Lelê.

FERROVIÁRIA X CORINTHIANS

Brasileirão feminino-2023 – Final – Jogo de ida

Data e horário: 7/9/2023, às 16h20 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Luciana; Daiane Rodrigues, Day Silva, Luana Sartório e Barrinha; Suzane Pires, Patrícia Sochor e Raquel Domingues; Eudimilla, Aline Gomes e Laryh. Técnica: Jéssica de Lima

CORINTHIANS: Tainá Borges, Katiuscia, Tarciane, Mariza e Yasmin; Ju Ferreira, Diany e Vic Albuquerque; Tamires, Fernanda e Jhennifer. Técnico: Arthur Elias

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Auxiliares: Leila Naiara Cruz (FIFA-DF) e Fernanda Antunes (FIFA-MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

