Em casa, Ceará vence o Londrina, que perde a 17ª na Série B

Na noite desta quarta-feira (6), o Ceará bateu o Londrina por 3 a 1, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B. O Vozão chegou aos 41 pontos e, assim, permanece em sua caçada a um lugar no G4, conquistando momentaneamente a oitava colocação. Por outro lado, o Londrina, que está na zona de rebaixamento, colecionou sua 17ª derrota em 27 jogos.

Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Erick aproveitou cobrança de escanteio e mostrou oportunismo para fazer 1 a 0 Ceará. Posteriormente, o Londrina teve um pênalti, que João Paulo bateu bem para empatar. O jogo seguiu equilibrado, mas o Vozão passou à frente quando Erick cruzou e Tiago Pagnussat cabeceou para marcar o segundo.

Ainda na primeira etapa, veio o terceiro gol dos donos da casa. Em cobrança de falta de Pagnussat, foi a vez de Léo Santos escorar na segunda trave e fazer 3 a 1. Embora o Londrina até tenha pressionado no segundo tempo, não conseguiu a reação e segue com 20 pontos, na penúltima posição da Série B e cada vez mais perto do rebaixamento.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará 3×1 Londrina

Quinta-feira (7/9)

Tombense x ABC – 18h30

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

