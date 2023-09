Governo aponta André Fufuca como o novo Ministro do Esporte

O deputado federal maranhense André Fufuca (PP), de 34 anos, foi apontado nesta quarta-feira (6) como o novo Ministro do Esporte. Ele substitui Ana Moser, que começou o governo no Luiz Inácio Lula da Silva à frente da pasta, mas acabou deixando o posto. A mudança serve para aproximar o Governo do chamado ‘Centrão’. Ele é do mesmo partido que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.

André Fufuca é deputado desde 2010. Médico nascido na cidade de Santa Inês, ele terá sua primeira oportunidade à frente de um Ministério. Mas ele já atuou como 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados. A posse deverá acontecer até o começo da próxima semana, quando Lula estará na Índia para a cúpula do G20.

Anteriormente, Ana Moser atuou como Ministra do Esporte e se articulou, junto com Lula, na candidatura do Brasil para a Copa do Mundo Feminina. A escolha, entretanto, só acontece em 2024. Mas foi a reforma ministerial que acabou custando à ex-jogadora de vôlei o cargo no Ministério do Esporte, apesar de sua experiência como atleta.

“Acabo de aceitar o convite feito pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Esporte. Me sinto honrado pela oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do esporte brasileiro e de trabalhar ainda mais pelo meu País”, disse Fufuca, em seu perfil na rede social Twitter.

