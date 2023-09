São Paulo pode bater recorde de renda e público no Morumbi em 2023

A torcida do São Paulo vem sendo o grande diferencial da equipe na temporada. O Morumbi vem sendo o grande trunfo do Tricolor em 2023, e foi uma das peças chaves para fazer a equipe chegar na final da Copa do Brasil. Agora, o clube pode bater o recorde de renda em um único ano, em toda a história da instituição.

Na última quinta-feira (31), o São Paulo encarou a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da eliminação na competição, o Tricolor arrecadou R$ 3,913 milhões. Com o montante, o São Paulo chegou aos R$ 69.380.045 de renda bruta no ano. A marca já ultrapassa a da temporada passada, que ostentava o recorde da instituição, com R$ 65.466.593,00.

O recorde tem uma representatividade ainda maior pela diferença de jogos em que a marca foi atingida. Neste ano, foram 27 partidas em casa contra 39 de 2022. Desta maneira, o São Paulo ainda tem a oportunidade de aumentar ainda mais este recorde.

Além disso, o Tricolor deve bater outro recorde no Morumbi. Desta vez de público. Afinal, até aqui, o São Paulo já colocou 1.210.197 pessoas em seu estádio. A melhor marca é de 1.260.707 espectadores, no ano passado. Assim, falta apenas 50.510 ingressos para estabelecer um novo recorde.

Próximo jogo do São Paulo no Morumbi

O próximo compromisso do Tricolor como mandante será só no próximo dia 20, data do duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Contudo, no dia 24 de setembro, o São Paulo encara o Flamengo, pelo jogo decisivo da Copa do Brasil. A expectativa é que o Morumbi esteja tomado por torcedores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook