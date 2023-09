Giovane sofre lesão e pode perder restante da temporada no Corinthians

O atacante Giovane pode não defender mais o Corinthians nesta temporada. O jogador sofreu uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda durante um treinamento e deve ficar dois meses afastado. A tendência é que ele só volte a ficar à disposição em novembro, na reta final do Campeonato Brasileiro.

O jogador é o atleta das categorias de base do Timão que menos foi aproveitado por Vanderlei Luxemburgo em 2023. O treinador buscou fazer uma espécie de reformulação no elenco, apostando muito nos jovens do Corinthians. Entretanto, Giovane não conseguiu se destacar aos olhos do treinador.

Giovane entrou, então, em apenas cinco partidas no ano, somando 154 minutos jogados. Ele fica atrás de nomes como Wesley (19 jogos), Biro (15), Felipe Augusto (12) e Pedro (12), por exemplo. Na última janela, o jogador recebeu algumas sondagens de clubes da Europa, mas a lesão tira qualquer possibilidade do atleta sair neste momento.

O Corinthians aposta bastante no futebol do atacante. Comprado pelo Alvinegro em julho de 2022 após um período de empréstimo, Giovane custou ao Timão cerca de R$ 3 milhões. O clube ficou com 65% dos direitos econômicos e assinou contrato até 31 de julho de 2025. No começo do ano ele foi campeão do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo da categoria.

