Camacho perde espaço e pode deixar o Santos ao fim do ano

O volante Camacho pode estar com os dias contados no Santos. Com contrato apenas até o final da temporada, o jogador perdeu espaço desde a demissão de Odair Hellmann e pode deixar o clube. Assim, o Peixe não deve ir atrás do atleta para estender seu vínculo.

Para efeito de comparação, com Paulo Turra, Camacho atuou em apenas três partidas. Com Diego Aguirre a situação piora, já que o volante jogou apenas 45 minutos com o técnico uruguaio. Além disso, diferentemente dos anos passados, o jogador de 33 anos tem sido mais uma opção para o segundo tempo do que um candidato a titular. Mesmo com Odair Hellmann, ele vinha começando as partidas como suplente.

A perda de espaço do volante se justifica também pela chegada de reforços. O Santos acertou as chegadas de Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato. Além disso, Dodi, Rodrigo Fernández e Sandry aparecem na frente do veterano. Com isso, Camacho acabou caindo para o final da fila por uma vaga.

O jogador de 33 anos chegou ao Santos no meio de 2021, a pedido do então treinador Fernando Diniz, com quem já havia trabalhado em outras oportunidades. Tanto com Diniz quanto com Fabio Carille, Camacho ganhou status de titular e ajudou o time na luta para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Contudo, desde então, o jogador foi perdendo cada vez mais espaço. Além disso, nunca deixou de ser contestado por parte da torcida santista. Assim, o futuro do volante aparenta ser longe da Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.