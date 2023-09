Vitor Roque cola em Tiquinho e pode ser o artilheiro mais jovem da história

A disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro começou a ficar acirrada com o crescimento de Vitor Roque nas últimas rodadas. Antes dominada por Tiquinho, a lista já tem a joia do Athletico na cola do atacante do Botafogo. Afinal, o futuro jogador do Barcelona marcou três gols no período em que o alvinegro se recuperava de uma lesão no joelho esquerdo.

Hoje, portanto, Tiquinho tem 13 gols contra 11 de Roque. Ainda restam 16 partidas para o fim, porém o camisa 9 rubro-negro pode se tornar o artilheiro mais jovem da história da competição, com apenas 18 anos. Ou seja, deixaria para trás nomes como Pelé e Dinamite.

Mas o dono desse recorde chegou a ser Keirrison, que tinha 20 anos e 5 dias ao fim do Brasileirão de 2008, quando defendia o Coritiba. Por sua vez, com a unificação de outros torneios, em 2015, o santista Coutinho assumiu a marca, afinal, tinha 19 anos em 1963.

Mais distantes, Deyverson (Cuiabá), Marcos Leonardo (Santos) e Paulinho (Atlético) somam oito gols e correm por fora na briga. O goleador do ano passado, Cano, fez “só” sete pelo Fluminense até aqui e divide a posição com feras com Hulk (Atlético) e Raphael Veiga (Palmeiras).

ARTILHEIROS MAIS JOVENS DO BRASILEIRÃO

1963 – Coutinho – 19 anos – Santos

2008 – Keirrison – 20 anos – Coritiba

1974 – Roberto Dinamite – 20 anos – Vasco

1994 – Amoroso – 20 anos – Guarani

1989 – Túlio – 20 anos – Goiás

1968 – Ferreti – 20 anos – Botafogo (Taça Brasil)

1963 – Ruiter – 20 anos – Confiança-SE (Taça Brasil)

1961 – Pelé – 21 anos – Santos (Taça Brasil)

A questão da idade é interessante porque, em geral, os artilheiros do Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos são experientes. Alguns até veteranos, como Romário, em 2001 (35 anos), e 2005 (39 anos). A média de idade, aliás, é de 28.8 anos. Caso Tiquinho, aos 32, confirme o favoritismo, já que o Botafogo é o líder isolado da competição, manterá essa estatística.

O recordista de gols em uma única edição é Washington, que balançou as redes 34 vezes em 2004. Entretanto, não detém a melhor média de gols. Isso porque, o Baixinho fez 18 em 16 jogos em 2011, registrando 1.16/jogo. Desde o formato um pouco mais longo do Brasileirão foi instituído, em 1971, Muller foi o artilheiro com o menor número de gols: 10, em 1987, com a camisa do São Paulo.

